ЦБ прогнозирует до 3,5 трлн руб. прибыли банков в 2025 году

Прибыль российских банков в 2025 году будет меньше, чем в 2024-м, но сопоставимой с ней. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По прогнозам ЦБ, в 2025 году банкам удастся заработать от 3 до 3,5 трлн руб. В 2024 году прибыль российских банков составила 3,8 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Банковский сектор сохраняет устойчивость и остается прибыльным»,— сказала госпожа Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России (цитата по сайту ЦБ). Банковской прибыли будет достаточно, чтобы увеличивать капитал банков и поддерживать кредитование экономики. По прогнозу Банка, кредит экономике вырастет в диапазоне от 6 до 11%.

Госпожа Набиуллина добавила, что ков текущем году банки должны сосредоточиться на повышении качества выдаваемых кредитов, снижении избыточной кредитной концентрации, а также работе с возникающей проблемной задолженностью и тщательным мониторингом финансового положения заемщиков.

В январе 2025 года российские банки совокупно заработали в полтора раза большую прибыль, чем в декабре, а убыточных банков оказалось почти в два раза меньше. По оценке ЦБ, прибыль российских банков в январе 2025 года достигла 286 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Убыточных убыло».