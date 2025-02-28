Не все то золото

В Париже случился натиск выставок, посвященных высокой моде. До Grand Palais из Милана доехала антреприза Dolce & Gabanna «От сердца к руке» — оммаж итальянскому люксу с участием сотни платьев и аксессуаров творческого дуэта Доменико Дольче и Стефано Габанны, выставленных наряду с искусством, мебелью и антиквариатом в апеллирующих сразу ко всем органам чувств иммерсивных декорациях. На зрелищный эффект рассчитан «Кутюр в Лувре». Первая в истории главного французского музея выставка, посвященная моде, на деле оказалась маршрутом по бессчетным залам крыла Ришелье, где выставлено декоративно-прикладное искусство и куда зритель обычно не доходит, устремляясь к шедеврам. Зато теперь, когда к столам и гобеленам приставлены платья, там не протолкнуться.

Выставка Au fil de l’or. L’art de se vetir de l’Orient au Soleil-Levant в Музее на набережной Бранли — иного порядка. Вынесенная в название «золотая нить» связывает воедино слои обширного исследования, посвященного использованию золота в текстиле и одежде разных эпох и культур: от Магриба до Японии.

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Как золото проникло в ткани? Куратор Хана аль Банна-Шидиак по образованию археолог, поэтому взялась рыть историю, да поглубже. Выяснилось, что истоки золота нужно искать не на земле, а в космосе. Последние научные гипотезы сходятся на том, что золото сформировалось при столкновении двух нейтронных звезд и потом, миллионы лет назад, метеоритными дождями его занесло на Землю. Первые попытки украсить одежду золотом датируются пятым тысячелетием до н. э. Свидетельства тому нашли совсем недавно. В 1972 году в Варне во время строительных работ ковш экскаватора зацепился за некий объект. Копнули чуть дальше, а там — сотни захоронений, а в них тысячи килограммов золота. Варненский могильник стал одним из важнейших археологических памятников доисторической Европы.

Но одно дело — украшательство, совсем другое — ткачество. История золотых нитей тянется из I века н. э. В Древнем Востоке выдумали наматывать золотой лист на текстильную основу спиралью и вытягивать золотые нити. Идею подхватили греки, а в V веке роскошные ткани, вышитые золотом, становятся маркой Византии. Их начинают производить на императорских мануфактурах. Вслед за христианским облачается в расшитые драгоценные ткани и мусульманский мир. Одежды халифов и высоких сановников шьются в специальных государственных мастерских — тиразах. На другом конце Азии, в Китае X–XII веков, золото начинают сочетать с шелком.

В эпоху Золотой Орды ткани, производимые на территориях, подконтрольных монголам, пользовались огромной популярностью на западных рынках. Растущий спрос, вероятнее всего, привел к созданию в Европе более дешевой золотой нити. Драгоценный металл заменили на материалы животного (кожа) или растительного (бумага) происхождения. Представленная на выставке Риза святого Ива XII–XIII веков — один из редких сохранившихся до наших дней примеров использования органических нитей. Их европейское производство прекратилось в XVI веке: хлопотно, хрупко и недолговечно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Накидка, 11-й, 12-й век Фото: Guy Artur, Norbert Lambart. Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel Праздничный костюм, конец 19 века Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Claude Germain Праздничный костюм, конец 19 века Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Claude Germain Парадное платье, конец 19-начало 20 веков Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Claude Germain Платье, начало или середина 19 века Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Платье, начало или середина 19 века Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Подвенечное платье, 19 век Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Следующая фотография 1 / 7 Накидка, 11-й, 12-й век Фото: Guy Artur, Norbert Lambart. Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel Праздничный костюм, конец 19 века Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Claude Germain Праздничный костюм, конец 19 века Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Claude Germain Парадное платье, конец 19-начало 20 веков Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Claude Germain Платье, начало или середина 19 века Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Платье, начало или середина 19 века Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Подвенечное платье, 19 век Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon

Люди разных религий и культур неустанно искали способы имитации золота. На помощь им приходила природа. В Средние века золото ткачам заменял моллюск pina nobilis (благородный шелк). Он давал биссус. Этот пучок нитей, при помощи которых раковина хваталась за камни и дно, отмывали от соли, обрабатывали и пряли из него нити, а уже тогда из них ткали тончайшую золотистую ткань для дорогих одежд. В XVIII веке, когда в ткацком процессе появляется все больше механического производства, французские и испанские ученые-натуралисты пытались подключить к производству... пауков. Ставились подобные эксперименты на Мадагаскаре и в Китае, но материал выходил слишком трудоемким и дорогим, да и до высокой продуктивности было далеко. Самым надежным и проверенным временем партнером человека, похоже, остался шелкопряд, а Камбоджа — родиной уникального золотистого шелка.

Вопрос о недоступности золотых нитей был окончательно снят с изобретением в США в 1946 году синтетических нитей Lurex. Отныне люкс и блеск не удел королей, а достояние масс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Свадебный костюм, 1880 год Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Свадебный костюм, 1880 год Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Свадебный костюм, 1880 год Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Джон Гальяно для Dior Haute couture весна-лето 2004 Фото: Dior / Laziz Hamani Женский жакет, 19 век Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Женский жакет, 19 век Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Следующая фотография 1 / 6 Свадебный костюм, 1880 год Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Свадебный костюм, 1880 год Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Свадебный костюм, 1880 год Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Джон Гальяно для Dior Haute couture весна-лето 2004 Фото: Dior / Laziz Hamani Женский жакет, 19 век Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon Женский жакет, 19 век Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Pauline Guyon

Второй тематический пласт многослойной выставки — этнографический. Он отправляет в путешествие по «Золотому пути», на котором встречаются костюмы римлян, византийцев, персов, арабов, евреев, китайцев и рассказы о том, как и почему уникальные традиции ручного мастерства и работы с золотыми нитями, а вместе с ними крой и фасоны кочевали из культуры в культуру. История ремесла переплетается с историей войн, завоеваний и переселений народов. Так, драматические события в Испании XIV–XVII веков, когда католические короли изгнали тысячи евреев и мусульман, стали мощным толчком к возрождению ручных техник в Магрибе, где изгнанники, среди которых было немало вышивальщиков, нашли новый дом. Богатых марокканок и алжирок теперь было не отличить от знатных дам из Гранады. Андалузские белые шелковые платья, расшитые золотом, и кафтаны, опоясанные широким бархатным ремнем с пышной вышивкой, входят в местные гардеробы. Интересно подметить, как в веренице золотых богатых нарядов в зависимости от региона меняются орнаменты и стили. Ближний Восток и Аравийский полуостров на выставке разделены, потому что в части региона, что тянется от Саудовской Аравии до эмиратов восточного побережья (Бахрейна, Кувейта и Катара), отчетливо видны индийские традиции. Праздничные и свадебные платья из тюля, дамаста и шелковых муслинов имеют широкий строгий крой и боковые обильные вставки, которые выполняют функцию рукавов и служат для покрытия головы. Расшиты они золотыми нитями. Но золото в индийских тканях — это не только символ материального благополучия, но и цвет, ассоциирующийся с Лакшми, одной из главных богинь индуистского пантеона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Го Пей, коллекция Himalaya, Haute couture весна-лето 2020 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция One Thousand and Two Nights, Haute couture 2009 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция Haute couture осень-зима 2016 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция Haute couture осень-зима 2016 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция Haute couture осень-зима 2016 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Репродукции миниатюр оригинального халата из великолепного золота (Да Цзинь) Фото: Guo Pei, Chine Репродукции миниатюр оригинального халата из великолепного золота (Да Цзинь) Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Го Пей, традиционное китайское свадебное платье золотого цвета, 2025 год Фото: Guo Pei Го Пей, коллекция Legend of the Dragon, Haute couture 2012 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция Courtyard, Haute couture весна-лето 2016 Фото: Guo Pei Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Следующая фотография 1 / 14 Го Пей, коллекция Himalaya, Haute couture весна-лето 2020 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция One Thousand and Two Nights, Haute couture 2009 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция Haute couture осень-зима 2016 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция Haute couture осень-зима 2016 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция Haute couture осень-зима 2016 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Репродукции миниатюр оригинального халата из великолепного золота (Да Цзинь) Фото: Guo Pei, Chine Репродукции миниатюр оригинального халата из великолепного золота (Да Цзинь) Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Го Пей, традиционное китайское свадебное платье золотого цвета, 2025 год Фото: Guo Pei Го Пей, коллекция Legend of the Dragon, Haute couture 2012 Фото: Guo Pei, Chine / Minghua LI Го Пей, коллекция Courtyard, Haute couture весна-лето 2016 Фото: Guo Pei Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine Фото: Musee du quai Branly - Jacques Chirac / Leo Delafontaine

«Золотой рамкой» увлекательного рассказа, «выставкой в выставке» выступают платья самой известной в Китае создательницы высокой моды 58-летней Го Пей. Дизайнер выставила девять знаковых произведений из своих коллекций и пять эксклюзивных, созданных специально для парижской выставки. И они становятся диковинным открытием для французского зрителя, для которого Китай не ассоциируется с высокой модой. К шитью Го Пей пристрастила мать, воображение развивала бабушка. В ее рассказах о последней императорской династии Цин главными героинями становились элегантные дамы в богатых шелковых костюмах. Их ослепительные наряды оживали перед глазами впечатлительного ребенка, и в 30 лет она превратила детские фантазии в реальность. Открыла ателье индивидуального пошива, а спустя несколько лет обратилась к высокой моде. Одного выхода Рианны в желтом платье на Met Gala в 2015 году было достаточно, чтобы о Го Пей заговорил весь мир. Спустя несколько лет певица признавалась, что сомневалась до последнего: «Помню, как страшно было выходить из машины. Ощущение, как будто я перестаралась с этим платьем».

Произведения Го Пей не знают полутонов, в них все чрезмерно. Если материалы, то такие, чтобы глаз не отвести: шелк, кристаллы, драгоценные камни, перья, жемчуг, стразы и очень много золота. Если дизайн, то самых изощренных форм: королевские мантии, сюрреалистические плащи, платья в форме футуристических шаров или фигур оригами, состоящих из складок. Если техники, то самые редкие и требующие многих тысяч часов кропотливой работы. Росписи сводов швейцарского монастыря святого Галла в блеске золотых солнечных лучей, что поразили дизайнера во время визита, швейцарские мастера взялись превратить в ткань, сотканную из тончайших металлических и шелковых нитей. Шелковые цветы, некогда изготовленные для императорского двора и чудом сохранившиеся, расцвели на пышных юбках платьев. Испанские вышивки, как на костюмах тореадоров, французские — как на мундирах Наполеона, китайские, золотыми нитями — как только несколько пар драгоценных рук умеют делать... Глядя на это роскошество, понимаешь, что истинная роскошь действительно на вес золота. Благо, что на выставке ее немало.

Musee du quai Branly — Jacques Chirac, до 6 июля

Мария Сидельникова