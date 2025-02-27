Главные новости к утру 27 февраля

США и Россия обсуждают возможность сотрудничества в Арктике, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры, по данным агентства, пока находятся на ранней стадии и остаются конфиденциальными. Особое внимание на переговорах уделяется энергетическому сектору.

Дипломаты России и США встретятся 27 февраля в Стамбуле, чтобы обсудить, как восстановить нормальную работу посольств двух стран. На встрече в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, касающиеся «численности персонала, виз, банковских операций, необходимых для работы дипломатов», сообщили в Госдепартаменте.

Палестинское движение «Хамас» передало тела четырех израильских заложников в рамках сделки о прекращении огня. В ответ израильская сторона направила в сектор Газа несколько автобусов с освобожденными палестинскими заключенными из тюрьмы Офер. Единственный способ освободить оставшихся заложников — «это переговоры и соблюдение условий прекращения огня», заявили в «Хамас».

К Луне стартовал посадочный аппарат Nova-C под названием Athena компании Intuitive Machines. Запуск произошел с мыса Канаверал во Флориде при помощи ракеты Falcon 9 SpaceX в 26 февраля в 19:16 по местному времени (03:16 мск 27 февраля). Посадка аппарата на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны запланирована на 6 марта. Лунная миссия модуля рассчитана на 10 земных суток.

«Яндекс» объявил о выделении автономного транспорта в отдельное бизнес-направление, которое войдет в группу компаний Yandex B2B Tech. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании. В новое направление войдут беспилотные такси, грузовики и роботы-курьеры. Новое направление возглавит Сергей Мельник, ранее руководивший разработкой голосового помощника «Алиса» и умных устройств.

Акции Санкт-Петербургской биржи стали лидером роста на российском фондовом рынке за последние две недели, подорожав более чем на 120%. Это произошло на фоне ожиданий улучшения отношений между Россией и Западом, а также возможного ослабления санкций. Котировки достигли 340 руб. за акцию, максимума с апреля 2022 года, а бумаги вошли в топ-10 по ликвидности.

Российские девелоперы активно пересматривают цепочки поставок стройматериалов и оборудования для офисной недвижимости, увеличивая долю китайских и локальных производителей. Однако, вопреки ожиданиям, это не привело к снижению затрат на строительство. Китайские материалы и оборудование зачастую оказываются дороже европейских, а их использование требует дополнительных расходов на адаптацию.

Федеральное бюро расследований США опубликовало 26 февраля информационное оповещение, в котором возложило на власти Северной Кореи ответственность за кражу криптовалюты Ethereum на сумму $1,5 млрд с биржи ByBit. Хищения, по предварительным данным спецслужбы, произошли 21 февраля.