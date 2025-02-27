«Яндекс» переводит автономный транспорт в отдельное направление

«Яндекс» (MOEX: YDEX) объявил о выделении автономного транспорта в отдельное бизнес-направление, которое войдет в группу компаний Yandex B2B Tech. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании. В новое направление войдут беспилотные такси, грузовики и роботы-курьеры. Новое направление возглавит Сергей Мельник, ранее руководивший разработкой голосового помощника «Алиса» и умных устройств.

Компания уже начала коммерциализацию своих разработок: беспилотные грузовики выполняют перевозки по маршруту Москва—Тула, а роботы-курьеры осуществили более 480 тыс. доставок в Москве, Сочи и Иннополисе. В «Яндексе» прогнозируют, что к концу года стоимость доставки роботами станет ниже, чем у курьерских служб.

Эксперты оценивают потенциальный экономический эффект от внедрения беспилотного транспорта в России в 4,6 трлн руб. ежегодно. Однако выход направления на операционную прибыльность может занять от трех до пяти лет. Основными конкурентами «Яндекса» называют международные компании (Waymo, Cruise, Tesla) и российских игроков, таких как «СберАвтоТех» и Cognitive Pilot.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «''Яндекс'' дорастил автономность».