Шестикратная олимпийская чемпионка Таурази решила завершить карьеру

Знаменитая американская баскетболистка Дайана Таурази — единственная в истории, кому удалось выиграть шесть Олимпиад в командном виде спорта,— объявила о завершении карьеры. Отметим, что абсолютный рекорд по количеству выигранных Олимпиад принадлежит немке Изабель Верт (конный спорт, выездка): награды высшего достоинства она получала на семи Играх с 1992 по 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

По словам 42-летней баскетболистки, к слову отлично известной отечественным болельщикам, поскольку значительную часть карьеры она провела в российских клубах, она вдруг осознала, что у нее просто нет сил, чтобы приступить к подготовке к новому сезону: «Ментально и физически я просто насытилась. Это лучшие слова, которыми я могу это описать. Я сыта и счастлива».

Дайана Таурази первый раз выступила на Олимпиаде еще в 2004 году в Афинах. Затем она еще пять раз защищала цвета сборной США на Играх (последний раз в 2024 году в Париже). Во французской столице американки завоевали олимпийское золото шестой раз подряд, побив рекорд мужской команды своей страны по этому показателю.

На родине Таурази известна как игрок одной команды — «Финикс Меркюри». Она выступала за нее с 2004 по 2024 год. Но сезон в Женской национальной баскетбольной ассоциации устроен так, что американки успевают играть и в Европе, где еще несколько лет назад лучше платили. С 2005 по 2017 год успела поиграть за московское «Динамо», «Спарту&K» (Видное), УГМК (Екатеринбург). За время выступлений в России она семь раз становилась чемпионкой страны.

Александр Петров