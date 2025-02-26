Главные новости за 26 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Совладелец ГК «Возрождение», петербургский миллиардер Игорь Букато взыскал через суд с АО «Государственная транспортно-лизинговая компания» 19,2 тыс. долларов. Иск господина Букато рассматривал Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. Требования были удовлетворены частично. Третьими лицами в деле выступали АО «НКО "Национальный расчетный депозитарий"» и GTLK Europe Capital DAC. Речь идет о взыскании невыплаченного купонного дохода по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства ГТЛК.

Заместителя руководителя, главбуха и генерального директора ФГУП «СКТБ „Технолог“» задержали сотрудники петербургской полиции. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что этот персонал и другие неустановленные лица среди сотрудников завышали цены на покупаемые товары, за счет этого вывели из оборота свыше 16 млн рублей. Предполагаемых мошенников процессуально задержали, далее им будет избрана мера пресечения.

Из-за тяжелой болезни скончалась первый секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Маргарита Малова. Она проработала в избирательной системе города свыше 11 лет. Печальной новостью поделились в пресс-службе горизбиркома. Сперва Малова стала заместителем председателя, а после секретарем избирательной комиссии Петербурга. Ее запомнят как человека, бесконечно преданного своему делу, с высочайшим профессионализмом.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) будет выпускать импортозамещающие детали для автомобилей LADA. Об этом рассказал управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко. По его словам, холдинг разработает подушку левой опоры подвески двигателя в сборе и штангу задней подвески двигателя. Общая сумма инвестиций в проекты составляет свыше 44 млн рублей. Предполагается, что результат работы будет представлен в конце текущего года.

АО «Вертекс» рассчитывает в 2025 году ввести в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» новый лабораторно-складской корпус. В стенах корпуса будет осуществляться разработка, производство, контроль качества и хранения фармацевтической и парафармацевтической продукции, а также косметических средств. В компании отметили, что уже получено заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Ввод корпуса компания ожидала в 2024 году, однако этого не произошло.

ООО «Альфа Балт инжиниринг» и китайский завод двигателей Yuchai намерены создать в Петербурге совместное производство. Объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей. Сперва на заводе будут собирать дизель-генераторные установки для объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В качестве потенциальной площадки для размещения завода рассматривают участок в Шушарах, который относится особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Запуск производства в работу намерены осуществить в 2028–2030 годах.

Мировой судья Приморского райсуда Петербурга вынес постановление о направлении материалов частного обвинения в клевете в отношении адвоката Виталия Бородина в ГСУ СК РФ по городу — ведомству предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно материалам дела, частный обвинитель, бизнесмен Сергей Шевердинов, намерен добиться возбуждения дела за «распространение заведомо ложных сведений», порочащих его честь и достоинство. Как указано в заявлении, господин Бородин якобы публично распространял информацию о задержании бизнесмена по делу о мошенничестве с автомобилями.

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли законопроект областного Госстройнадзора, который признает одну из статей документа о мерах поддержки обманутых дольщиков утратившей силу. На основании указанной статьи в 2013 году создали комиссию по поддержке дольщиков. Спустя шесть лет власти региона создали Единый реестр проблемных объектов. В 2024 году из него исключили все 26 долгостроев. Были восстановлены права более 7,6 тыс. жителей области. В связи с тем, что недостроенных домов в регионе больше нет, комиссия оказалась не нужна.

Сотрудники правопорядка у дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в жестоком убийстве 43-летней женщины с инвалидностью на 2-й Комсомольской улице. При нем обнаружили куртку погибшей и ювелирные украшения. Задержанный, который ранее был судим, признался в содеянном на камеру. Последний срок он не отбыл до конца, так как отправился на СВО и был помилован.