Завод по выпуску двигателей построят в Петербурге за 5 млрд рублей

Предприятие, выпускающее энергетическое оборудование, ООО «Альфа Балт инжиниринг» и китайский завод двигателей Yuchai намерены создать в Петербурге совместное производство. Объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомых с ходом переговоров источников.

Сперва на заводе будут собирать дизель-генераторные установки для объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Далее планируется запустить выпуск двигателей для судостроительной отрасли.

В качестве потенциальной площадки для размещения завода рассматривают участок в Шушарах, который относится особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Запуск производства в работу намерены осуществить в 2028–2030 годах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тракторный завод в Петербурге избежал проблем на фоне санкционного давления.

Татьяна Титаева