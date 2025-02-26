«Вертекс» в 2025 году намерен осуществить ввод нового корпуса в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

АО «Вертекс» рассчитывает в 2025 году ввести в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» новый лабораторно-складской корпус. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании.

В стенах корпуса будет осуществляться разработка, производство, контроль качества и хранения фармацевтической и парафармацевтической продукции, а также косметических средств. В компании отметили, что уже получено заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Ввод корпуса компания ожидала в 2024 году, однако этого не произошло.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем выручки компаний, представленных в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург», вырос с 2023 года на 6,3 млрд рублей.

Дарья Астанина