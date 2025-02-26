Холдинг КМЗ будет выпускать импортозамещающие детали для автомобилей LADA

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) будет выпускать импортозамещающие детали для автомобилей LADA. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Даниленко, холдинг разработает подушку левой опоры подвески двигателя в сборе и штангу задней подвески двигателя. Общая сумма инвестиций в проекты составляет свыше 44 млн рублей. Предполагается, что результат работы будет представлен в конце текущего года.

Михаил Даниленко также рассказал, что в качестве опытной партии планируется производство 40 образцов изделий. На поток выпуск поставят только после того, как эти образцы пройдут испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 155 часов, подчеркнул управляющий директор холдинга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КМЗ займется созданием гибридной установки для скоростных катеров «Метеор 120Р».

Дарья Астанина