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Власти Ленобласти убрали статью из закона, защищавшего обманутых дольщиков

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли законопроект областного Госстройнадзора, который признает одну из статей документа о мерах поддержки обманутых дольщиков утратившей силу. Об этом 26 февраля сообщил 47News.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На основании указанной статьи в 2013 году создали комиссию по поддержке дольщиков. Спустя шесть лет власти региона создали Единый реестр проблемных объектов. В 2024 году из него исключили все 26 долгостроев.

Были восстановлены права более 7,6 тыс. жителей области. В связи с тем, что недостроенных домов в регионе больше нет, комиссия оказалась не нужна.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что последний долгострой был сдан в Ленобласти в конце 2024 года. Им оказался жилой комплекс «Тридевятое царство» от общества с ограниченной ответственностью «Унисто».

Кирилл Бевзюк

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