В США начал действовать портал регистрации нелегальных мигрантов

Администрация Трампа запустила портал, на котором находящиеся нелегально на территории США иностранные граждане должны зарегистрироваться и внести свои личные данные. Как сообщает The Wall Street Journal, за нарушение этого требования грозят штрафы до $5 тыс. или лишение свободы на срок до шести месяцев.

Указ о создании реестра нелегальных мигрантов был подписан президентом США 20 января. Как следует из указа, в реестре должен зарегистрироваться каждый иностранец в возрасте от 14 лет, который не сдал отпечатки пальцев и не зарегистрировался при подаче заявления на американскую визу (для работы, учебы, получения убежища и т. п.) и который находится на территории США 30 и более дней. Детей в возрасте до 14 лет должны зарегистрировать их родители или опекуны.

При регистрации на портале мигранты должны указать паспортные данные и адрес проживания, а затем сдать отпечатки пальцев. После регистрации такой человек получает подтверждение от департамента внутренней безопасности, и этот документ он должен всегда иметь при себе. Как заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, у иностранцев, находящихся в США нелегально, есть выбор: «они могут вернуться к себе домой и потом в соответствии с законной процедурой въехать в США — или столкнуться с последствиями нарушения наших законов».

Почему администрация Трампа решила отправить тысячи нелегалов в Гуантанамо — в материале «Остров несвободы».

Алена Миклашевская