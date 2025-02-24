Движение по Большой Морской улице ограничат до середины августа 2027 года

На период с 26 февраля 2025 по 14 августа 2027 года в историческом центре Петербурга вводятся дорожные ограничения на участке Большой Морской улицы — от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. Как пояснили в Государственной административно-технической инспекции, в этой локации будут проводиться работы по размещению временного ограждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

В ГАТИ рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ, и обращать внимание на установленные информационные щиты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 21 февраля дорожники приступили к ремонту Троицкого моста в центре Петербурга. На первом этапе будут проводить работы в зоне трамвайных путей по направлению от Суворовской площади к Петровской набережной. Продлятся ограничения на переправе до лета.

Андрей Цедрик