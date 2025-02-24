Самолет «РусЛайна» не смог вылететь из Ярославля в Петербург

Лайнер авиакомпании «РусЛайн» не смог вылететь в Петербург из Ярославля по техническим причинам. Вылет был назначен на 23 февраля в 23:00. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба авиакомпании «Руслайн» Фото: Пресс-служба авиакомпании «Руслайн»

Перевозчик представил пассажирам горячее питание и напитки, разместил их в отеле. В итоге рейс 7R 250 удалось отправить в Пулково спустя 9 часов 50 минут. Отметим, что «РусЛайн» летает из Ярославля в Петербург со 2 января 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из Пулково с 22 марта будут осуществляться прямые рейсы в город Санья на китайском острове Хайнань.

Андрей Маркелов