Парламент Хакасии не стал преодолевать вето главы на закон о бюджетном процессе

Верховный совет Республики Хакасия отказался повторно рассматривать закон о внесении изменений в закон о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях. Этот вопрос был снят с рассмотрения на сессии республиканского парламента, которая проходит 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vskhakasia.ru Фото: vskhakasia.ru

Как писал «Ъ», изменения были приняты в декабре 2024 года. Они позволяют правительству региона сокращать субсидии муниципалитетам, не выполняющим показатели по финансовому оздоровлению, только путем корректировки республиканского бюджета через решение верховного совета. В январе 2025-го глава Хакасии Валентин Коновалов наложил вето на закон, которое можно преодолеть только двумя третями голосов депутатов верховного совета.

Исключить вопрос на сессии 26 февраля предложил единоросс Евгений Челтыгмашев. Его поддержали несколько коллег по фракции, включая председателя комитета по бюджету и налоговой политике Валерия Маркова. Кроме того, за снятие вопроса выступила фракция ЛДПР. «У нас сейчас такое время, когда все-таки нельзя показывать возможность того, что исполнительная и законодательная власть может где-то не договориться…»,— сказал ее руководитель Михаил Молчанов.

В итоге, 38 депутатов из 45 присутствующих проголосовали за исключение вопроса из повестки дня.

Валерий Лавский