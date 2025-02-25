Арзамас пришел за «Архитектурным наследием»

Администрация Арзамаса получила судебные решения о взыскании 167 млн руб. компенсационных выплат за непостроенные три года назад компанией ИСБ культурный центр и детский сад. Этот подрядчик обанкротился, социальные объекты достроили другие организации. Арзамасские власти решили взыскать неотработанные авансы с ассоциации «Архитектурное наследие» — саморегулируемой организации, членом которой было ООО «ИСБ». В похожем споре с администрацией Кстовского округа представители «Архитектурного наследия» заявили, что еще в 2023 году исключили ИСБ из членов ассоциации. Бывших владельцев недобросовестного подрядчика второй год судят в Арзамасе за мошенничество, их обвинили в хищении 445 млн руб. по муниципальным контрактам в Нижегородской области.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков надеется вернуть в бюджет неотработанные подрядчиком авансы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил два заявления администрации городского округа Арзамас к ассоциации «Архитектурное наследие». С нее в пользу Арзамаса решено взыскать 123,5 млн руб. и 43,5 млн руб. компенсационных выплат. Решения пока не опубликованы в полном объеме и не вступили в законную силу. Многомилионную финансовую ответственность «Архитектурное наследие» как саморегулируемая организация строителей (СРО) может понести за своего бывшего члена — московское ООО «ИСБ», которое три года назад сорвало целый ряд контрактов по строительству социальных объектов.

В конце 2022 года губернатор Глеб Никитин публично обвинил ИСБ в недобросовестных действиях и срыве 11 контрактов, реализуемых в рамках нацпроекта, и заявил, что правительство инициировало уголовное дело о мошенничестве. Затем по обвинению в особо крупном мошенничестве был арестован формальный владелец ИСБ Иван Джиоев.

ООО «ИСБ» в декабре прошлого года было признано банкротом и вошло в процедуру конкурсного производства. По отчету конкурсного управляющего, общая сумма требований кредиторов превысила 762 млн руб. и у банкрота нет средств и активов, чтобы погасить эти долги. Мэр Арзамаса Александр Щелоков рассказал «Ъ-Приволжье», что они решили привлечь саморегулируемую организацию за ее недобросовестного участника, понимая, что с банкрота ИСБ взять нечего. В Арзамасе этот подрядчик в 2022 году не достроил Центр культурного развития и небольшой детский сад в рабочем поселке Выездное. В итоге региону пришлось выделять дополнительные средства, чтобы два социальных объекта были достроены другими организациями.

Однако не отработанные ИСБ авансы по контрактам мэрия теперь обязывает вернуть в бюджет города ассоциацию «Архитектурное наследие». Как саморегулируемая организация она несет субсидиарную ответственность за своих членов.

«Мы пошли по цепочке и вышли на СРО, такой путь мы проходим впервые», — пояснил мэр Арзамаса.

В «Архитектурном наследии» пока не комментируют споры с муниципалитетом, однако СРО теперь также обратилось в суд, попросив признать недействительными сами муниципальные контракты, заключенные в 2021 году арзамасским стройзаказчиком с ООО «ИСБ». Кроме того, в споре с властями Кстовского муниципального округа, где этот подрядчик сорвал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ждановском, представители СРО заявили, что исключили ИСБ из членов ассоциации еще в апреле 2023 года. Решение о членстве обанкротившегося подрядчика в «Архитектурном наследии» было аннулировано из-за недостоверных данных: якобы ИСБ при приеме представило документы на сотрудника, который в действительности никогда не работал в этой компании.

Бывший бенефициар ИСБ Иван Джиоев более года отсидел в СИЗО и потом его освободили, наложив запрет определенных действий.

С мая прошлого года Ивана Джиоева судят в Арзамасском городском суде по пяти эпизодам мошенничества с общей предполагаемой суммой ущерба более 445 млн руб.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказался еще один связанный с обанкротившейся компанией предприниматель Евгений Шейпо.

В уголовное дело попали своевременно неисполненные муниципальные контракты по строительству двух детсадов, культурного центра в Арзамасе, ФОКа в Кстовском округе и очистных сооружений водоканала в Семенове. Ивана Джиоева частично оправдали на предварительном следствии: расследования эпизодов хищений при строительстве в Нижегородской области шести фельдшерско-акушерских пунктов были прекращены. По словам защиты обвиняемого подрядчика, следователь убедился, что ООО «ИСБ» построило ФАПы именно в тех объемах, на которые ему выделили деньги из бюджета.

Судебное разбирательство по остальным контрактам будет идти еще долго из-за большого объема материалов дела и множества свидетелей.

Роман Кряжев