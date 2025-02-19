Приставы Петербурга взыскали с компании свыше 14 млн рублей в пользу дольщиков

Со строительной организации из-за нарушения прав дольщиков взыскали 14 млн рублей. Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли удовлетворить требования 34 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Районные суды вынесли решения в пользу физлиц, в результате чего было возбуждено исполнительное производство в отношении фирмы. Судебный пристав установил банковские счета застройщика, с которых списывались денежные средства и затем распределялись между взыскателями.

Одной из пострадавших была 33-летняя женщина, ей выплатили 521 тыс. рублей за сдачу квартиры позже установленного срока. За 2024 год с этой строительной компании взыскали 124 млн рублей, денежные средства получили 375 дольщиков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что незаконные торговые объекты убрали с территории Апраксина двора стараниями приставов.

Татьяна Титаева