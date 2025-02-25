На одиннадцати пляжах Анапы появились новые выбросы мазута

На береговой линии города-курорта Анапы в ходе ежедневного мониторинга обнаружены новые выбросы небольших скоплений мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @opershtab23 Фото: @opershtab23

Застывшие скопления нефтепродуктов выявлены после шторма на 11 участках берега Черного моря. В частности, загрязнение появилось в районе пляжа «Селена» в селе Витязево, на пляже поселка Джемете, на пляже курортного комплекса «Сибур-Юг». Фрагменты мазута также выброшены на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также в районе урочища Джамутай. Уборку территории проводят представители муниципалитетов Краснодарского края, за которым закреплены участки побережья, пострадавшие от выбросов нефтепродуктов.

По данным краевого оперативного штаба, в последнюю неделю в Анапе наблюдаются сложные погодные условия. Минусовые температуры и ветер со снегом приводят к замерзанию песка. Однако работы по очистке пляжей, начавшиеся 16 декабря после разлива мазута в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», не прекращаются.

Подробнее о ситуации в Черном море — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Анна Перова, Краснодар