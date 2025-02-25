Петербуржец получил удар ножом в живот в подъезде дома на Ириновском проспекте

Неизвестный в День защитника Отечества в парадной дома 33 по Ириновскому проспекту ударил ножом в живот 45-летнего петербуржца, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Пострадавший сумел добраться до квартиры, откуда его в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Правоохранители сумели задержать подозреваемого в кратчайшие сроки у дома 33/49 по Заневскому проспекту. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. О причинах конфликта пока ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 39-летний петербуржец изнасиловал и ранил ножом администратора салона красоты на площади Чернышевского. Пострадавшую доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Андрей Маркелов