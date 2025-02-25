Поставка цветочной рассады в Уфу обойдется в 60 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы по итогам аукциона заключило контракт на поставку однолетней цветочной рассады с уфимским ООО «Мастер парк», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником аукциона, предложила исполнить контракт по начальной цене, около 60 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидий из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Рассаду необходимо доставить до 30 июня. Требуется 69 видов цветов, в том числе агератум, алиссум, бегония, виола, георгина, канна.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее УФАС по Башкирии приостановило заключение контракта из-за жалобы московского ООО «Деметра». Компания просила о повторном проведении закупки, так как подала заявку с ошибкой и не успела ее исправить. Жалоба признана необоснованной.

ООО «Мастер парк», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2022 года. Компания занимается благоустройством ландшафта. Владельцем является Рамиль Камалов. Выручка в 2023 году составила 107,13 млн руб., чистая прибыль — 2,32 млн руб. В 2024 году компания заключила один госконтракт за 20,22 млн руб. с администрацией Уфы на благоустройство территории с использованием элементов ландшафтного дизайна перед ГКЗ «Башкортостан».

Майя Иванова