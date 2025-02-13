УФАС запретило Горзеленхозу Уфы подписывать контракт на поставку рассады
УФАС по Башкирии приостановило заключение контракта на поставку однолетней цветочной рассады. Заказчиком является МБУ «Горзеленхоз» Уфы. Итоги подвели 11 февраля. Единственный участник, не названный в протоколе, предложил исполнить контракт по начальной цене — 60 млн руб.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
Заявитель, московское ООО «Деметра», просит УФАС «о содействии в реализации его конституционных прав, в допуске к процедуре закупки», и «если это возможно, в ее повторном проведении». Как написал в жалобе гендиректор компании Владислав Метелица, 7 февраля предприятие подало заявку на участие в аукционе в 14:57, но указало неверный номер банковской гарантии. Уведомление о том, что заявка возвращена, было получено 18:50, и тендерный специалист «уже не имел возможности исправить ошибки».
В жалобе указано, что «Деметра» «является одним из старейших предприятий Российской Федерации» связанных с цветочной индустрией. «За более чем 30-летнюю историю в компании сформировалась сплоченная команда, которая построила и запустила несколько предприятий по выращиванию цветов», отмечает заявитель.
ООО «Деметра», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано 31 января 1994 года. Владельцы — Владислав Метелица (55%) и Алексей Миронов (45%). Выручка в 2023 году составила 641,52 млн руб., чистая прибыль — 22,64 млн руб.