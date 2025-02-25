Бундесбанк понес убытки впервые с 1979 года

По итогам 2024 года Бундесбанк (Федеральный банк Германии) зафиксировал убытки на сумму €19,2 млрд, следует из его отчетности. Немецкий регулятор понес финансовые убытки впервые с 1979 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

Politico писало, что в 2023 году Бундесбанк объявил о €21,6 млрд убытков, но их удалось покрыть благодаря высвобождению накопленных банком за последние годы ассигнований на €19,2 млрд. Бундесбанк также израсходовал €2,4 млрд из резервов, что позволило ему закончить год без убытков. Как поясняет издание, проблемы Бундесбанка усугубляются спецификой его портфеля облигаций. Его доходность ниже, чем у остальных европейских центральных банков, потому что портфель в основном состоит из немецких облигаций. Эти бумаги, как правило, приносят меньшую доходность, чем облигации из других стран еврозоны.

В декабре 2024 года Бундесбанк ухудшил прогноз роста ВВП Германии. Регулятор ожидает, что в 2025 году ВВП страны увеличится всего на 0,2% вместо 1,1%, которые прогнозировались в июне. В 2026 и 2027 годах экономика Германии покажет рост на 0,8 % и 0,9 % соответственно, рассчитывает банк. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель назвал главным источником неопределенности «возможное усиление глобального протекционизма».

Как отмечала The Wall Street Journal, ВВП Германии не изменился с конца 2019 года, в то время как в остальной части еврозоны рост составил 5%, а экономика США выросла на 11%. Financial Times писала, что даже при самом благоприятном сценарии Германии «грозит еще один год экономической стагнации».

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Германия научит Европу жить по-новому».