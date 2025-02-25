Пять человек надышались дымом при пожаре в подъезде жилого дома в Москве

В результате пожара в подъезде на улице Академика Варги на юго-западе Москвы пострадали пять человек. Они надышались угарным газом, сообщили оперативные службы ТАСС.

Прокуратура Москвы написала в Telegram-канале, что точная причина возгорания пока не установлена. Там уточнили, что оно началось в помещении консьержа на первом этаже.

Пожар произошел утром 25 февраля в 14-этажном доме на улице Академика Варги, д. 1. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. Из подъезда и квартир спасли восемь человек, из них трое — дети.