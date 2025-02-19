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Депутат Госсовета Удмуртии, обвиняемый в получении взятки, сложит с себя полномочия

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Вершинин сложит полномочия депутата Государственного Совета Удмуртии. Проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Фото: ПАО "Газпром"

Фото: ПАО "Газпром"

Депутаты рассмотрят заявление Вершинина о досрочном сложении полномочий на сессии, запланированной на 25 февраля.

Напомним, Алексея Вершинина отправили под домашний арест 29 ноября 2024 года. По неподтвержденным данным, он получил 1 млн руб. от представителя подрядчика за общее покровительство при заключении и исполнении подрядных контрактов на строительство сетей газораспределения.

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