Депутат Госсовета Удмуртии, обвиняемый в получении взятки, сложит с себя полномочия

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Вершинин сложит полномочия депутата Государственного Совета Удмуртии. Проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО "Газпром" Фото: ПАО "Газпром"

Депутаты рассмотрят заявление Вершинина о досрочном сложении полномочий на сессии, запланированной на 25 февраля.

Напомним, Алексея Вершинина отправили под домашний арест 29 ноября 2024 года. По неподтвержденным данным, он получил 1 млн руб. от представителя подрядчика за общее покровительство при заключении и исполнении подрядных контрактов на строительство сетей газораспределения.