Суд арестовал экс-главу протезно-ортопедического предприятия в Москве

Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора Московского протезно-ортопедического предприятия Бидзину Хубутию, обвиняемого в мошенничестве. Вместе с ним по делу проходят представитель венгерской компании Sendix Comsulting Kft и посредники между иностранными компаниями Бобылин и Ващенко — первый отправлен под домашний арест, второй — в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

О задержании фигурантов стало известно 21 февраля, возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным агентства, в 2022 году московское предприятие заключило контракт с венгерской компанией на поставку роботизированных комплексов для производства протезно-ортопедических изделий. По условиям сделки Sendix Comsulting Kft выплатили €685 тыс., а поставлять товар должна была неназванная турецкая компания, которой за это тоже заплатили. Однако комплексы поставлены не были — по версии СКР, участники сделки похитили деньги.