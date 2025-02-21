Бывшего главу протезно-ортопедического предприятия заподозрили в мошенничестве

В Москве задержали бывшего гендиректора протезно-ортопедического предприятия Бидзину Хубутию, а также представителя венгерской компании Sendix Comsulting Kft и посредника между иностранными компаниями по фамилиям Бобылин и Ващенко. Их подозревают в хищении бюджетных средств, возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в 2022 году московское предприятие подписало контракт с венгерской компанией на поставку специальных роботизированных комплексов для изготовления протезно-ортопедических изделий. За это Sendix Comsulting Kft перечислили €685 тыс. Поставку комплексов, ссылаясь на экспортные санкции, возложили на турецкую компанию. Ей также перевели деньги. В итоге комплексы так и не были поставлены — следствие считает, что участники сделки похитили деньги.

Правоохранительные органы проводят допрос задержанных и обыски по месту их жительства. Следствие планирует обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемым.

В 15:30 внесена правка — уточнена должность.

Никита Черненко