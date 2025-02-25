Трамп и Макрон заявили о возможности урегулировать конфликт на Украине за недели

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать за несколько недель. Несколько часов назад с такой же оценкой выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, который 24 февраля встречался с господином Трампом в Вашингтоне.

Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, боевые действия могут закончит «скоро». На уточняющий вопрос, как скоро, он ответил: «Я думаю, мы могли бы закончить это в течение нескольких недель. Если мы будем умными». После американский президент добавил: «Если мы не будем умными, это продолжится, и мы продолжим проигрывать».

До этого Эмманюэль Макрон говорил, что, как он считает, перемирие между РФ и Украиной может быть достигнуто в течение нескольких недель. «Для начала нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть достигнуто в течение ближайших недель»,— сказал он в эфире Fox News. При этом, как отметил господин Макрон, перемирие должно быть таким, что его можно было бы «проверить».