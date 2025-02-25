В Масленицу спрос на готовые блины в России вырос вдвое

С приближением Масленицы, которая в этом году проходит с 24 февраля по 2 марта, россияне активно запасаются готовыми блинами и полуфабрикатами. По оценкам аналитиков «X5 Клуба», спрос на эту продукцию в рознице вырастет в среднем в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2023 году продажи готовых блинов увеличились на 15%, достигнув 1,4 млн пачек.

Сетевые ритейлеры, такие как «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», отмечают заметный рост интереса к замороженным и готовым изделиям, что связано с развитием собственных торговых марок. В 2024 году в этих сетях было реализовано 41,4 млн упаковок готовых блинов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Наибольший рост продаж наблюдается в Волгограде (58%), Краснодаре (30%), Самаре и Ростове-на-Дону (по 21%).

Согласно данным «Нильсен», с февраля 2024 года по февраль 2025 года продажи сладких замороженных блинов увеличились на 12,1%, а несладкой продукции — на 15,3%. Цены на замороженные блины выросли на 15% и составили 183 рубля за упаковку, в то время как в заведениях общепита порция блинов стоит в среднем 282 рубля, что на 13% дороже.

Аналитики также отмечают, что средняя цена ингредиентов для приготовления блинов в офлайн-магазинах составила 149 рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году, а в онлайн-магазинах — 255 рублей, с ростом на 12%. Наибольшее подорожание коснулось пшеничной муки (+14%), в то время как яйца подешевели на 10%. Объем заказов готовых блинов через интернет увеличился на 25%, а замороженных — на 34%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Масленица пришла на готовенькое».