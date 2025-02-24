Главные новости за 24 февраля. Сочи

Три человека попали под сход лавины в горах Сочи. Спасатели не могут добраться до места происшествия из-за непогоды.

Температура в Сочи и Сириусе опустится до -5 градусов. Синоптики прогнозируют усиление волнения моря до 4 баллов, высота волн достигнет 1,3–1,8 м.

Аэропорт Сочи приступил к работе по фактической погоде. Неблагоприятные метеоусловия в Сочи и на федеральной территории Сириус сохранятся 24 и 25 февраля.

Средняя стоимость кв. м в новостройках Сочи за 2024 год выросла на 7,6% и достигла 441,5 тыс. руб.

Глава СКР потребовал отчет о травмировании сочинской школьницы. Во время тренировки перед соревнованиями по стрельбе пуля срикошетила и попала несовершеннолетней в глаз.

На федеральных и краевых трассах к Сочи специалисты организуют ночные пункты обогрева с горячим питанием для водителей. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение трех суток.

Генеральный директор АО «Сочи-Парк» Людмила Кузнецова покинет свой пост. Новым гендиректором АО «Сочи-Парк» будет назначен Геннадий Григоренко, который сейчас занимает в компании должность операционного директора.

В Сочи водитель Mazda 3 погиб при столкновении с автомобилем УАЗ. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу в зоне действия запрещающих знаков.

Бывший директор Сочинского мясокомбината Нина Барская, которая возглавляла предприятие более 20 лет, скончалась. Церемония прощания состоится 25 февраля.