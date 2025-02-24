Цены на новостройки в Сочи выросли на 7,6% за год

Средняя стоимость кв. м в новостройках Сочи за 2024 год выросла на 7,6% и достигла 441,5 тыс. руб. Об этом сказано в исследовании агентства недвижимости «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе 2024 года средняя стоимость кв. м в новостройках Сочи увеличилась на 17 тыс. руб. (4,3%) по сравнению с январем 2023 года. Этот показатель стал рекордным за последние два года, тогда как в 2022–2023 годах наблюдалось снижение цены на 8 тыс. руб., или 2%.

За пять лет цена «квадрата» в новостройках курорта возросла на 359,5 тыс. руб. В начале 2020 года стоимость составляла 82 тыс. руб. за кв. м.

Наиболее существенный рост цен эксперты выявили в период с января 2020 по январь 2021 года, когда стоимость кв. м увеличилась на 115 тыс. руб., или 140%. В следующем году, с января 2021 по январь 2022 года, цена выросла еще на 203 тыс. руб., или 104%.

Мария Удовик