В Сочи водитель иномарки погиб в ДТП

В Сочи водитель Mazda 3 погиб при столкновении с автомобилем УАЗ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла около 10:00 в понедельник, 24 февраля, на автодороге Адлер — Красная Поляна. По данным правоохранительных органов, легковой автомобиль выехал на встречную полосу в зоне действия запрещающих знаков. В ДТП также пострадал водитель УАЗа.

Сотрудники ДПС частично перекрыли одну полосу движения и организовали регулируемый проезд на месте аварии.

«Ъ-Сочи» писал, что вчера семь человек получили травмы при столкновении автомобиля с опорой эстакады на Новороссийском шоссе. Водитель «Форд Эксплорер» не справился с управлением.

Мария Удовик