Глава СКР потребовал отчет о травмировании сочинской школьницы на уроке стрельбы

Председатель СКР потребовал отчет о ходе проверки, которую инициировали после травмирования школьницы во время подготовки к соревнованиям по стрельбе в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кубанские следователи организовали процессуальную проверку после инцидента в одной из школ курорта. По данным из соцсетей, во время тренировки перед соревнованиями по стрельбе пуля срикошетила и попала несовершеннолетней в глаз.

Глава ведомства поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову представить доклад о результатах проверки и выявленных обстоятельствах происшествия.

Инцидент произошел 18 февраля. После урока 14-летнюю школьницу доставили в медучреждение, где специалисты оказали ей необходимую помощь. Подростку назначили амбулаторное лечение. Рисков потерять зрение у пострадавшей нет.

Мария Удовик