Температура в Сочи и Сириусе опустится до -5 градусов
Метеорологи прогнозируют похолодание до -5 градусов и сильные снегопады в Сочи и на федеральной территории «Сириус» с вечера 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
На проводах и деревьях возможно налипание мокрого снега. Видимость в осадках местами может снизиться до 0,5-1 км, на дорогах может образоваться гололедица.
С вечера 24 февраля усилится волнение моря до 4 баллов, высота волн достигнет 1,3-1,8 м. В горах выше 500 м над уровнем моря сохраняется лавинная опасность.
За прошедшие сутки дорожные службы израсходовали свыше 333 тонн пескосоляной смеси и привлекли к работе 147 единиц специальной техники. Специалисты проводят противогололедную обработку дорог круглосуточно. Городской оперштаб контролирует работу всех служб.
Мэр Сочи Андрей Прошунин распорядился перевести все городские службы в усиленный режим работы. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и отказаться от использования автомобилей без зимней резины.