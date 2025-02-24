Температура в Сочи и Сириусе опустится до -5 градусов

Метеорологи прогнозируют похолодание до -5 градусов и сильные снегопады в Сочи и на федеральной территории «Сириус» с вечера 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На проводах и деревьях возможно налипание мокрого снега. Видимость в осадках местами может снизиться до 0,5-1 км, на дорогах может образоваться гололедица.

С вечера 24 февраля усилится волнение моря до 4 баллов, высота волн достигнет 1,3-1,8 м. В горах выше 500 м над уровнем моря сохраняется лавинная опасность.

За прошедшие сутки дорожные службы израсходовали свыше 333 тонн пескосоляной смеси и привлекли к работе 147 единиц специальной техники. Специалисты проводят противогололедную обработку дорог круглосуточно. Городской оперштаб контролирует работу всех служб.

Мэр Сочи Андрей Прошунин распорядился перевести все городские службы в усиленный режим работы. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и отказаться от использования автомобилей без зимней резины.

Мария Удовик