Спасатели не могут добраться до туристов, застрявших из-за схода лавины в Сочи

Специалисты ЮРПСО МЧС России не могут добраться до пострадавших от схода лавины в горах Сочи из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба спасательного отряда в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В горах Сочи специалисты ведут поиски лыжника, пропавшего после схода лавины. Двое сноубордистов связались со спасателями ЮРПСО МЧС России и передали свои координаты. Один из них пытался найти пострадавшего с помощью лавинного снаряжения.

Спасатели пока не добрались до места происшествия из-за неблагоприятных погодных условий, которые затрудняют передвижение в горно-лесной местности. Поисковая операция продолжается.

Мария Удовик