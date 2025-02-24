Спасатели не могут добраться до туристов, застрявших из-за схода лавины в Сочи
Специалисты ЮРПСО МЧС России не могут добраться до пострадавших от схода лавины в горах Сочи из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба спасательного отряда в своем Telegram-канале.
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ
В горах Сочи специалисты ведут поиски лыжника, пропавшего после схода лавины. Двое сноубордистов связались со спасателями ЮРПСО МЧС России и передали свои координаты. Один из них пытался найти пострадавшего с помощью лавинного снаряжения.
Спасатели пока не добрались до места происшествия из-за неблагоприятных погодных условий, которые затрудняют передвижение в горно-лесной местности. Поисковая операция продолжается.