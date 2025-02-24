Аэропорт Сочи приступил к работе по фактической погоде

Четыре авиарейса задержали на вылет более чем на два часа из-за позднего прибытия в аэропорт Сочи. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Неблагоприятные метеоусловия в Сочи и на федеральной территории Сириус сохранятся 24 и 25 февраля. Аэропорт курорта продолжает работу по фактической погоде.

«Аэропорт и авиакомпании прилагают все усилия, чтобы пассажиры вылетали вовремя, но главный приоритет — безопасность полетов»,— сообщает воздушная гавань курорта.

Вечером накануне, 23 февраля, 11 воздушных судов, которые должны были приземлиться в Сочи, перенаправили на запасные аэродромы Минеральных Вод, Грозного и Владикавказа из-за неблагоприятных метеоусловий. Спустя почти три часа воздушная гавань курорта возобновила прием самолетов.

Мария Удовик