Из-за непогоды на дорогах к Сочи организуют пункты обогрева для водителей

На федеральных и краевых трассах к Сочи специалисты организуют ночные пункты обогрева с горячим питанием для водителей, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. На участке федеральной дороги между Туапсинским районом и Сочи временно ограничили движение большегрузного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Коммунальные службы в усиленный режим убирают снег и наледь во всех районах курорта. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение трех суток.

К работе привлекли 400 сотрудников коммунальных служб и более 150 единиц техники. За ночь специалисты израсходовали свыше 300 тонн противогололедных материалов.

Городские службы уделяют особое внимание обработке песком тротуаров, мостов, лестничных спусков и подходов к социальным объектам. Общественный транспорт работает в штатном режиме. На некоторых маршрутах с резкими подъемами автобусы не доходят до конечных остановок.

Власти призывают горожан воздержаться от необязательных поездок, а автомобилистам рекомендуют использовать зимнюю резину.

Мария Удовик