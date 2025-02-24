В Сочи скончалась экс-директор мясокомбината Нина Барская

Бывший директор Сочинского мясокомбината Нина Барская, которая возглавляла предприятие более 20 лет, скончалась. Об этом сказано на сайте городского собрания Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городское собрание Сочи Фото: Городское собрание Сочи

В 90-х годах госпожа Барская смогла сохранить коллектив и стабильное производство. При ее руководстве комбинат модернизировал технологические процессы и освоил выпуск экологически чистой конкурентоспособной продукции.

За заслуги перед городом госпожу Барскую удостоили знаков отличия «За вклад в развитие города Сочи», «За безупречную службу городу Сочи» и «Отличник качества». В 2017 году ей присвоили звание Почетного гражданина Сочи.

Церемония прощания состоится 25 февраля в 11:00 в нижнем зале Мавзолея на улице Дагомысская, 60.

Мария Удовик