Подарки исключают из коллектива

Собирать деньги в конверте на день рождения коллегам хотят не все. Почти 40% россиян выступают против традиции скидываться на подарки на работе, пишут «Известия» со ссылкой на исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». Каждый десятый респондент отметил, что сдавать деньги приходится на поздравление коллег, с которыми они тесно не общаются или даже не знакомы. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Только четверть работников готовы устроить праздник для коллег и возглавить комитет по сборам. И столько же принципиально не сдают деньги на подарки. Бессмысленность «круговорота» купюр в коллективе отмечают более 50% респондентов. Почти треть обижаются, что тратят на подарки больше, чем получают в свой день рождения. Как выяснили исследователи, особенно негативно к этому относятся в Москве и Новосибирске.

Не столько регион, сколько численность коллектива влияет на практику поздравления коллег, говорит генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Размер трудового коллектива имеет значение. Чем больше сотрудников, тем меньше какая-то эмоциональная связанность. Это действительно тупик на больших предприятиях. У меня не очень много людей, работающих в офисе, они друг друга хорошо знают и так или иначе делают небольшие коллективные подарки, это больше жест проявления внимания. Мы отмечаем юбилеи подарком от предприятия, деньгами. Я поздравляю своих ключевых подчиненных за свои средства более дорогими подарками».

Большинство работников готовы сдать на подарок от 300 руб. до 500 руб. Меньше трети могут потратить на коллегу до 1 тыс. руб. и только каждый 10-й — больше 1,5 тыс. руб. Деньги не главное в праздничный день, сегодня многие компании отказываются от таких подарков, говорит основатель студии авторских HR-решений Мария Алексеева: «И время, и тренды меняются. И если есть какой-то корпоративный фрейм в организации, то он всегда внутри функции HR.

Деньги не являются ценным подарком. Корпорации уже давно повернули свой взгляд в сторону впечатлений, каких-то знаний, мудрости, которую они хотели бы подарить сотруднику, но это тоже корпоративный бюджет. Конечно, какие-то индивидуальные, наверное, презенты от души, когда у вас есть отношения на работе, какие-то партнерские, близкие, это только инициатива конкретного сотрудника».

Еще одна статья расходов для сотрудников — корпоратив за свой счет. Здесь только каждый пятый готов поддержать командный дух рублем, показывают опросы. Почти 40% респондентов совсем не хотят вкладываться в организацию праздника. Обязаловка повышает уровень стресса, говорит корпоративный психолог Алена Никольская: «Большинство сотрудников обычно раздражают такие сборы на дни рождения и так далее. Если им что-то хочется подарить, они это сделают самостоятельно.

Вся эта обязаловка часто многим напоминает историю советского прошлого, когда все сбросились и купили что-то юбиляру. Лучше в компании, если позволяет бюджет, руководителю самому найти возможности, финансы для того, чтобы человеку, которого хочется поздравить, преподнести какой-то подарок. Так будет более правильно, потому что часто это является предметом дополнительной напряженности в коллективе и дополнительного стресса».

Вопрос сбора денег на подарки в трудовых коллективах настолько насущный, что в 2020 году в одной из программ бизнес-школы «Сколково» запустился стартап, который собирался решить эту проблему с помощью чат-бота. Он должен был пушить в мессенджере тех, кто не голосует за вариант подарка или забывает сдать деньги. Но такой проект не нашел отклик у инвесторов.

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Екатерина Вихарева, Юлия Савина