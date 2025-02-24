Аэропорт Кольцово и банк «Синара» попали под санкции Евросоюза

Екатеринбургский аэропорт Кольцово включен в новый санкционный список Евросоюза (ЕС), принятый 24 февраля, следует из документа, опубликованного в официальном издании ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Кольцово

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Аэропорт Кольцово

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Помимо Кольцово, под санкции попали аэропорты Внуково, Жуковский, Пермь и Псков. В документе отмечается, что эти аэропорты используются для транспортировки товаров и технологий военного назначения. На них введен запрет на любые транзакции, как прямые, так и непрямые.

Кроме того, в рамках 16-го пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел ограничения против екатеринбургских банков «Синара» и «Точка». Всего в новый пакет санкций включены 13 российских банков, которым предлагается запретить доступ к системе SWIFT.

Напомним, в шестнадцатый пакет санкций Евросоюза включены совладельцы УГМК Эдуард Чухлебов и Игорь Кудряшкин, в связи с тем, что оба бизнесмена связаны с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), а добыча цветных металлов является одним из ключевых секторов экономики России.

Полина Щуцкая

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