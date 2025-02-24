Совладелецы УГМК включены в санкционный список Евросоюза

Совладельцы УГМК Эдуард Чухлебов и Игорь Кудряшкин, который является коммерческим директором компании, включены в шестнадцатый пакет санкций Евросоюза (ЕС), следует из информации на сайте официального издания ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Причиной введения санкций стало то, что оба бизнесмена связаны с Уральской горно-металлургической компанией, а добыча цветных металлов является одним из ключевых секторов экономики России.

Ранее, в феврале 2024 года, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов попали под блокирующие санкции Великобритании.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против УГМК в ноябре 2023 года из-за «ведения бизнеса в секторе, который имеет стратегическое значение для правительства России». Основатель УГМК Искандар Махмудов находится под санкциями Великобритании с 2022 года, а под санкциями США с сентября 2023 года.

Полина Щуцкая