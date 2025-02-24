Для экс-главы кабмина Красноярского края Юрия Лапшина запросили 6 лет колонии

Гособвинение попросило Центральный районный суд Красноярска приговорить бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина к шести годам колонии общего режима. Прокуратура также предложила запретить экс-чиновнику занимать государственные должности два с половиной года после освобождения. Бывший зампред обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в краевой прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Лапшин

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Юрий Лапшин

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Срок обвинения запрашивался с учетом смягчающего обстоятельства в виде тяжелого хронического заболевания у Юрия Лапшина. В связи с этим защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, однако медкомиссия признала, что Юрий Лапшин может отбывать наказание в колонии.

Также во время сегодняшнего заседания гособвинение запросило 12 лет колонии строгого режима для бывшего руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В дополнение ему просят запретить на четыре года занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях после освобождения и взыскать штраф в размере 5 млн руб.

Дело против Юрия Лапшина и Константина Мандрова начали рассматривать в 2023 году, тогда их обоих обвиняли в превышении должностных полномочий. Установлено, что в конце 2019 года Юрий Лапшин незаконно поручил министру транспорта обеспечить подписание документа о проектировании метро в Красноярске стоимостью 742 млн руб. После этого министр транспорта поручил Константину Мандрову подписать акт приемки-передачи выполненных работ. За это он получил взятку 5 млн руб. На Юрия Лапшина дал показания бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, которого приговорили на четыре с половиной года по делу о хищении средств при проектировании красноярского метрополитена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Олега Митволя осудили в рамках сделки».

Никита Черненко