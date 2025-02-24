США начнут депортировать въехавших в страну без родителей детей-мигрантов

Администрация президента Дональда Трампа поручила иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) начать поиск сотен тысяч детей-мигрантов, нелегально попавших в страну без сопровождения родителей. После этого их депортируют, передает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Весь процесс поимки и депортации детей-мигрантов, как утверждается, изложен в меморандуме по иммиграции и таможенному контролю. Он включает четыре этапа, первый из которых — планирование операции — осуществили 27 января. Помимо прочего инициатива направлена на предотвращение торговли детьми-мигрантами, оставшимися без присмотра. ICE сосредоточит внимание на трех приоритетных группах: «риск побега», «общественная безопасность» и «безопасность границ».

По данным американского правительства, более 600 тыс. детей-мигрантов пересекли границу США и Мексики с 2019 года. За этот же период, согласно статистике миграционного суда страны, десятки тысяч людей были депортированы, из них более 31 тыс.— за пропуски судебных заседаний.

Во время прошлого президентского срока Дональд Трамп транслировал крайне резкие взгляды в отношении нелегальных мигрантов. Так, он предлагал возвести стену на границе США с Мексикой. Теперь глава Белого дома вновь ужесточает миграционную политику. За неделю после инаугурации господина Трампа ICE задержала более 2,5 тыс. нелегалов. Из них почти 1 тыс. человек — только за 26 января.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».