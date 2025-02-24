Главные новости к утру 24 февраля

Консервативный блок ХДС/ХСС победил на досрочных выборах в парламент Германии. Итоги голосования: блок ХДС/ХСС — 28,5% (208 мест), «Альтернатива для Германии» — 20,7% (151 место), Социал-демократическая партия — 16,5% (121 место), «Зеленые» — 11,7% (85 мест), Левая партия — 8,7% (64 места), «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» — 4,9% (0 мест), Свободная демократическая партия — 4,4% (0 мест).

Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение нескольких часов провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 24 февраля в Вашингтоне господин Макрон встретится с президентом США Дональдом Трампом. «Мы стремимся к тому, чтобы мир вернулся на Украину справедливым, прочным и долгосрочным образом»,— сообщил господин Макрон.

Южнокорейская компания Samsung, которая долгое время оставалась в стороне от возобновления активности на российском рынке, начала наращивать маркетинговые усилия в России. В январе-феврале 2025 года компания увеличила свою рекламную активность на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Капитализация одного из крупнейших мировых производителей титанового проката компании «ВСМПО-Ависма» увеличилась на 30% за неделю, достигнув 467,86 млрд руб. Это произошло на фоне спекуляций о возможном возвращении Boeing к закупкам российского титана, что вызвало резкий рост котировок акций на Московской бирже.

Десять крупнейших аптечных сетей в России, включая «36,6» и «Риглу», контролируют 47,9% рынка розничных продаж лекарств и медицинских изделий, свидетельствуют данные консалтинговой компании AlphaRM, предоставленные «Ъ». Эксперты отмечают, что небольшие игроки на фоне снижения рентабельности и изменений в налогообложении вынуждены продавать свои бизнесы.

Операторы зарядных станций для электромобилей обратились к регуляторам с просьбой вернуть льготы на бесплатный проезд по платным трассам для владельцев всех электромобилей, а не только для автомобилей российского производства. Это заявление сделано на фоне опасений, что отмена льгот может замедлить развитие зарядной инфраструктуры на магистралях и снизить спрос на зарядные устройства.

Готовящийся законопроект о нефинансовой поддержке АО «Почта России» стал предметом серьезной озабоченности в «Опоре России». Исполнительный директор организации Андрей Шубин в письме к Совфеду и Минцифры указывает на угрозу монополизации рынка и ущемление прав частных операторов, занимающих 5,5% рынка.