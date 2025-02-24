Акции «ВСМПО-Ависма» выросли на слухах о планах Boeing снова закупать титан у РФ

Капитализация одного из крупнейших мировых производителей титанового проката, компании «ВСМПО-Ависма», увеличилась на 30% за неделю, достигнув 467,86 млрд рублей. Это произошло на фоне спекуляций о возможном возвращении Boeing к закупкам российского титана, что вызвало резкий рост котировок акций на Московской бирже.

По итогам торгов 21 февраля акции «ВСМПО-Ависма» подорожали до 40,5 тыс. рублей за бумагу, а в моменте стоимость превышала 42 тыс. рублей. Увеличение интереса к акциям связано с началом переговоров между США и Россией, а также с сообщениями Telegram-канала Shot о планах Boeing возобновить поставки титана из России. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что к правительству с предложениями о возвращении Boeing в Россию никто не обращался, однако сотрудничество с компанией рассматривается. В Boeing на запрос «Ъ» оперативного комментария не предоставили.

До начала военных действий в Украине в 2022 году «ВСМПО-Ависма» обеспечивала около 30% мирового рынка авиационного титана, а доля титана из России в потреблении Boeing и Airbus оценивалась в 40–60%. Эксперты отмечают, что иностранные производители титана в основном заинтересованы в поставках полуфабрикатов, в то время как «ВСМПО-Ависма» предлагает широкий ассортимент продукции, включая титановую губку и комплектующие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Титан расплавил плечи».