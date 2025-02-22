Дань защитнику Отечества

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне парламентские партии готовятся встречать День защитника Отечества в полной боевой готовности: митингами, автопробегами, концертами, отправкой гуманитарных колонн и награждением бойцов спецоперации. Последние по уже сложившейся традиции займут центральное место во всех торжественных мероприятиях — от зажжения Вечных огней до хоккейного матча в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Партия «Единая Россия» Фото: Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» (ЕР) начала праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества еще в пятницу, 21 февраля, дав старт «Эстафете Вечного огня», приуроченной к 80-летию Победы. Инициативу партии ранее поддержали президент Владимир Путин и руководство «Газпрома». Первый факел был зажжен у Мемориала славы в селе Майма (Республика Алтай). В рамках акции к 9 мая единороссы подключат к газу еще порядка 120 огней по всей стране, которые раньше зажигались только в праздники. Теперь они станут «по-настоящему вечным», заявил на торжественной церемонии глава республики, экс-секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Нынешний секретарь генсовета, первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев в субботу примет участие в открытии матча между звездами хоккея и ветеранами специальной военной операции (СВО) «Путь героя», который пройдет в Санкт-Петербурге. Компанию ему составит губернатор Александр Беглов. Вместе они выступят с приветственным словом и символично вбросят шайбу.

В регионах партия организует концерты в госпиталях, возложение цветов к памятникам и патриотические автопробеги. Кроме того, 23 февраля ЕР подведет итоги благотворительной акции «Тепло для героя» по сбору вещей для бойцов СВО. В Москве на Красной площади пройдет возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Традиционно такую же акцию 23 февраля проведет КПРФ вместе с Народно-патриотическим союзом. Перед ней запланирована встреча депутатов с избирателями у памятника Карлу Марксу на Театральной площади. «Для нас 23 февраля является святым праздником: отмечали и будем отмечать, тем более сейчас, когда стране объявлена война и на армию возложены большие надежды»,— сказал “Ъ” глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. Он добавил, что в рамках штаба протестных действий коммунисты проведут мероприятия массового характера, а в региональных ячейках торжественно наградят бойцов СВО партийной медалью, созданной в честь 80-летия Победы. 20 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже награждал ею военных в Думе.

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в этом году тоже выпустила медаль — «За воинскую доблесть» и уже успела вручить ее отличившимся бойцам в Запорожской области. В течение последней недели активисты партии навещали ветеранов Великой Отечественной войны и СВО, а вернувшиеся из зоны боевых действий партийцы проводили «уроки мужества», сообщили “Ъ” в пресс-службе СРЗП. Непосредственно 23 февраля депутаты думской фракции придут с цветами к Могиле Неизвестного Солдата. Планируются торжественные мероприятия в регионах и отчет о результатах партийного проекта «Справедливая помощь участникам СВО». Наконец, во всех ячейках будет продолжены сбор и отправка гуманитарной помощи жителям новых, а также приграничных регионов, которые вынужденно покинули свои дома.

ЛДПР в День защитника Отечества проведет традиционный митинг-концерт. Как рассказали “Ъ” в пресс-службе партии, перед ним выступят председатель партии Леонид Слуцкий, депутат заксобрания Ульяновской области и член высшего совета Виктор Бут, другие либерал-демократы и участники СВО. Затем господин Слуцкий отправит автоколонну с гуманитарным грузом в зону СВО. Митинги-концерты и автопробеги ЛДПР проведет и в регионах. Также партийцы с подарками навестят семьи участников СВО.

В пресс-службе партии «Новые люди» рассказали “Ъ”, что 23 февраля партийцы проведут «с волонтерами и сторонниками, которые защищают Отечество на деле: эвакуируют людей из-под обстрелов в Курской области, помогают людям в Белгороде и Брянске, работают на новых территориях, защищают Россию на СВО».

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба, Андрей Винокуров