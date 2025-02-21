Главные новости за 21 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о нарушении прав дольщиков в Анапе. Речь идет об участниках долевого строительства ЖСК «Еврострой» по ул. Парковой.

Господин Бастрыкин также затребовал доклад по делу об убийстве участника СВО на Кубани. Следствие полагает, что местный житель ударил ножом в живот военного и скрылся.

В деле экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова появились новые участники. Фигурантами стали представители сочинского ресторанного бизнеса.

В Славянске-на-Кубани оценили предварительный ущерб после атаки БПЛА. В результате нападения дронов оказались повреждены восемь домов.

В Новороссийске продлили режим повышенной готовности из-за непогоды. Регламент будет действовать до 25 февраля.

Из-за ухудшения метеорологических условий также перекрыли дорогу на Ай-Петри в Крыму.

На Кубани в 2025 году планируют открытие не менее 35 новых отелей. Также планируется завершение реализации девяти инвестиционных проектов.

Санаторный комплекс «Кристалл» в Сочи откроют во втором полугодии 2025 года. Объект будет рассчитан на более чем 300 номеров.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» готовится к ребрендингу.