Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу дольщиков из Анапы

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков в Анапе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В онлайн-приемную председателя СК России «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу продолжающегося нарушения прав участников долевого строительства ЖСК «Еврострой» по ул. Парковой в Анапе. Собственники приобрели жилье в строящемся здании в 2006-2007 годах, однако в 2010 работы остановили, а объект признали самовольной постройкой. Выяснилось, что здание возводили без разрешительных документов, а также без технических условий для газификации, водо- и энергоснабжения. В 2020 году организация-застройщик была ликвидирована.

После многочисленных обращений жилищные права части собственников восстановили путем выплаты им затраченной суммы денег или предоставления жилья в другом городе. Однако заявительнице и другим пострадавшим предложена компенсация, размер которой является недостаточным для приобретения благоустроенного жилья. Отмечено, что расследование не было проведено в полном объеме.

Ранее ситуация освещалась в СМИ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин требовал подготовить доклад по этому вопросу.

Сейчас в региональном ведомстве ведется расследование уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Алина Зорина