Дорога на Ай-Петри в Крыму перекрыта из-за непогоды

В Крыму из-за непогоды закрыта дорога Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ялты Фото: пресс-служба администрации Ялты

Ограничения на дороге действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля. Администрация Ялты просит жителей позаботиться о своей безопасности.

20 февраля в Крыму объявили штормовое предупреждение. Днем с 21 по 23 февраля на территории республики ожидается усиление северо-восточного ветра до 15–20 м/с. 22 и 23 февраля в восточных районах порывы достигнут 25 м/с. А 21 февраля местами возможен сильный снег и гололедица.

Алина Зорина