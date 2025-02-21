В деле экс-главы Краснодарского краевого суда появились новые фигуранты

Красногорский районный суд Московской области перенес на 6 марта рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. В деле подозреваемого появились новые фигуранты — представители сочинского ресторанного бизнеса Лиана Сырцова и Олег Павлишин в статусе третьих лиц без дополнительных требований, сообщает «“КП” — Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал«Ъ», исковое заявление, поданное 24 декабря 2024 года, касается имущества, которое, по мнению Генпрокуратуры, было приобретено Александром Черновым незаконно благодаря его должностному положению. В числе ответчиков значатся 12 физических и три юридических лица.

По требованию надзорного ведомства арестованы активы, включающие 15 земельных участков и 35 нежилых помещений. Среди них — бизнес-центр в Краснодаре на ул. Красных Партизан, квартира площадью 268 кв. м в престижном доме на Кубанской набережной, жилье на первой линии в Геленджике, доля в торговом центре на Курортном проспекте Сочи и три московские квартиры.

Александр Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год. Его уход с должности совпал со скандалом вокруг судьи Елены Хахалевой. Несмотря на сохранение льгот и большей части зарплаты при отставке, его последующее назначение в кассационную инстанцию не состоялось.

Нурий Бзасежев