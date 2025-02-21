Центр туризма «Абрау-Дюрсо» готовится к ребрендингу

Регистрация нового товарного знака «Курорт Абрау-Дюрсо ЭКО ЭНО ЭТНО» связана с планируемым ребрендингом Центра туризма «Абрау-Дюрсо». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании. Подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Днем накануне «Ъ-Кубань» сообщал, что ЗАО «Абрау-Дюрсо» подало заявку на регистрацию товарного знака «Курорт Абрау-Дюрсо ЭКО ЭНО ЭТНО». Соответствующая информация появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

Заявка, поданная 7 февраля 2025 года, относится к категории объектов интеллектуальной собственности. Новый бренд компания регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг №21, 25, 28, 30, 35, 36, 41 и 43. В рамках этих категорий «Абрау-Дюрсо» сможет выпускать одежду и посуду, предоставлять гостиничные услуги, а также заниматься организацией выставок в коммерческих и рекламных целях.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в Новороссийске, в селе Абрау-Дюрсо в 2009 году. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Гендиректор — Денис Заболотний, бенефициар — Борис Титов. ПАО «Абрау-Дюрсо» владеет 100% УК. ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» владеет 99,95% ООО «Абрау-Ресто» и 50% ООО «Экомир». В 2023 году доходы организации превысили 1,2 млрд руб., а чистая прибыль составила более 108,5 млн руб.

Неделей ранее стало известно, что в Новороссийске определили инфраструктуру будущего курорта «Абрау». Он сможет круглогодично принимать около 1 млн туристов. Проект рассчитан до 2030 года.

Вячеслав Рыжков