Александр Бастрыкин требует доклад по делу об убийстве участника СВО на Кубани

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю расследует уголовное дело об убийстве в Армавире. Основному фигуранту предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), он находится под стражей. Двое других обвиняются по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления), а один из них также по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), передает пресс-служба СКР.

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По версии следствия, в ходе конфликта местный житель ударил ножом в живот участника СВО, демобилизованного после тяжелого ранения, и скрылся. Спустя несколько дней потерпевший скончался.

После сообщений в соцсетях о возможном условном наказании для обвиняемых и предположениях о том, что не все причастные установлены, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования, установленных обстоятельствах и публикациях в сети. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Вячеслав Рыжков